شكرا لقرائتكم خبر عن الأمريكي تو هولواي لاعب سلة الزمالك يصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وصل إلى القاهرة اليوم الخميس الأمريكى تيريل تو هولواي، محترف فريق السلة الجديد بصفوف نادي الزمالك، بعد إتمام التعاقد معه خلال الأيام القليلة الماضية، لتدعيم صفوف سلة الأبيض في الموسم الجديد.

وكان في استقبال اللاعب باسم زياده مسئول العلاقات العامة بالنادي لتسهيل إجراءات خروج تيريل تو هولواي من مطار القاهرة.

ويستعد فريق سلة الزمالك للمشاركة في بطولة الوحدة الودية في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس الحالي ضمن الاستعدادات للموسم الجديد.