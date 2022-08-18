شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجهز كوكا لتعويض غياب ديانج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الجهاز الفني للأهلي بقيادة ريكاردو سواريش تجهيز أحمد نبيل كوكا من أجل الاعتماد عليه في قيادة وسط الفريق الأحمر خلال الفترة المتبقية من عمر مسابقة الدوري، بعد قرار إراحة المالي اليو ديانج خشية من تعرضه للإصابة او الإجهاد قبل التحضير للموسم المقبل.

وتعافي كوكا من الإصابة بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها منذ فترة، وانتظم في التدريبات الجماعية للأهلي منذ عدة أيام، ولكن الجهاز الفني فضل استبعاده من قائمة فريقه لمواجهة ايسترن كومباني الأخيرة خشية من تجدد إصابته.

ومن المنتظر أن يكون كوكا جاهزا للمشاركة مع الأهلي بدءا من مباراته ضد الإسماعيلي يوم الأحد المقبل والمؤجلة من الأسبوع الـ18 لمسابقة الدوري المصري، ولكن قرار المشاركة أساسيا بيد الجهاز الفني للأهلي.

وعانى الأهلي من ازمة حقيقية في مركز الوسط الدفاعي بمباراة ايسترن كومباني، حيث اعتمد سواريش على الناشئ ميدو نبيل لتعويض غياب ديانج، قبل أن يسحبه في الشوط الثاني ويعتمد على كريم فؤاد في مركز الوسط الدفاعي بجوار محمد فخري.