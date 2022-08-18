شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد السلام مديرا فنيا لمنتخب الناشئين 2006 لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد تعيين محمد عبدالسلام المدير الفني السابق لفريق سبورتنج، مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2006 في أول تكوين لهذا المنتخب.

وأكد عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة اليد أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه أمس الأربعاء، قرر تعيين محمد عبدالسلام مديرا فنيا لمنتخب الناشئين مواليد 2006، ومعه وائل فهيم مدرب عام، والدكتور عصام نور الدين طبيب.

وأوضح صلاح أن الجهاز الفني سيبدأ خلال الفترة المقبلة تكوين المنتخب الذي سيستعد للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية العام المقبل، والتي ستكون مؤهلة لبطولة العالم 2024.

جدير بالذكر أن محمد عبدالسلام قدم موسما متميزا مع نادي سبورتنج في الموسم الماضي، ونجح في قيادة الفريق للتتويج بكأس مصر لكرة اليد بعد الفوز في المباراة النهائية على حساب الزمالك.