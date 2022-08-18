شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يرصد مكافأة للاعبين لتخطى عقبة الزمالك فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد مجلس إدارة نادى فاركو مكافآت مالية للاعبى الفريق ، من أجل تحفيزهم على مواصلة الانتصارات وحصد النقاط الثلاث فى مباراة الفريق الصعبة أمام الزمالك، والتى من المقرر لها السادسة والنصف مساء الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويعيش الفريق الكروى بنادى فاركو حالة انتعاش عقب التعادل مع الاهلى فى الجولة قبل الأخيرة من مسابقة الدورى، تصدر فاركو فرق الدورى الممتاز بأقوى خط دفاع بالمسابقة إذ لم يستقبل سوى 18 هدفاً فقط.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء غداً الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو غداً الجمعة في الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.