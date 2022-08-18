بيراميدز يستقبل وفدًا رسميًا من الهلال السوداني لمناقشة سبل التعاون وتوسيع العلاقات

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القاهرة - سامية سيد - استقبل نادي بيراميدز، وفدا رسميا من نادي الهلال السوداني، في إطار تعميق التعاون وزيادة العلاقات بين الناديين خلال المرحلة المقبلة، ورحب ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لبيراميدز بالأخوة من نادي الهلال، مشددا على عمق العلاقات المصرية السودانية في كافة المجالات وبالأخص في الرياضة وكرة القدم، وأناب عنه المهندس عمر مدحت مدير التسويق بنادي بيراميدز ليكون في استقبال وفد النادي السوداني والذي مثله كل من، السفير عبد العزيز حسن صالح عضو مجلس إدارة نادي الهلال السوداني ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالنادي.

وبحضور السيد مجد الدين حامد رئيس رابطة المشجعين بالنادي في القاهرة، والسيد أحمد عباس المستشار القانوني لنادي الهلال بالقاهرة.

وخلال الجلسة ناقش مسئولو الناديين سبل التعاون المشترك وتوسيع العلاقات خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على عمق العلاقة بين الناديين الشقيقين، ونقل الوفد كامل تحيات وتقدير السيد مرتضى ميرغني مستشار رئيس نادي الهلال والذي غاب عن الزيارة بسبب ظروف خاصة.

وعبر نادي بيراميدز عن تقديره البالغ لزيارة وفد نادي الهلال السوداني وهو ما يعكس عمق العلاقات بين الناديين، مشددا على أنه سيتم مناقشة آلية تفعيل سبل التعاون وزيادتها خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن بيراميدز منفتح للتعاون المثمر والبناء مع جميع الأندية العربية.