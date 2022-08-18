شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب حمزة الجمل مع الإسماعيلى قبل مواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويتسلح الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل بالانتفاضة التى حققها الدراويش في الأسابيع الأخيرة للمسابقة، والتى أدت لتحسين موقعه فى جدول المسابقة وهروبه من شبح الهبوط.

ونجح حمزة الجمل فى إعادة البسمة على وجوه جماهير الدراويش فى واحدة من أصعب مواسم الفريق عبر التاريخ، واستطاع الفريق أن يسير بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ توليه المسئولية يوم 2 مايو الماضي.

ولعب الدراويش خلال هذه الفترة 13 مباراة بمسابقة الدورى، فاز 7 تعادل 4 خسر 2، له 16 هدفًا عليه 11 هدفًا، كلين شيت 8 لقاءات.

كما حصل الإسماعيلى على المركز الثالث بكأس رابطة الأندية المحترفة فى نسختها الأولى بعدما فاز على إنبى بركلات الترجيح، عقب الخسارة من غزل المحلة فى نصف نهائى البطولة بركلات الترجيح أيضًا.

بينما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة من الزمالك بهدف دون رد في دور الستة عشر للبطولة.

وكان حمزة الجمل المدير الفنى للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالى يمتلك نجوم قدموا الكثير للإسماعيلى والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش

جدير بالذكر أن الجهاز الفنى للدراويش مكون من حسنى عبد ربه مديرا للكرة وحمزة الجمل مديرا فنيا وأحمد قناوى ومحمد حمص مدربا عاما وأيمن كمال مدربا وسيد توفيق مدربا لحراس المرمي.