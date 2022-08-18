شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء بركات تصعد لقبل نهائي بطولة العالم للمصارعة ببلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت شيماء بركات لاعبة منتخب المصارعة فى التأهل إلى الدور قبل النهائي من بطولة العالم التى تقام فى بلغاريا ، بعد فوزها على منافستها لاعبة فرنسا فى الدور الثانى من البطولة ، ومن قبلها الفوز على لاعبة اوزبكستان.

ومن المقرر ان تواجه شيماء بركات لاعبة كازاخستان فى قبل النهائي، مساء اليوم.

و تشارك مصر فى البطولة بمنتخبات النسائية والحرة والرومانية.

وتضم قائمة المصارعة النسائية كلا من، شيماء بركات، ومنة الله أحمد، بينما يشارك منتخب الحرة بـكل من شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

وتضم قائمة منتخب الرومانية كل من عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، فكرى محمد.