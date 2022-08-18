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ماذا يفعل الإسماعيلى والمصرى على استاد برج العرب قبل صدام الليلة؟

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القاهرة - سامية سيد - ديربى القناة المنتظر سيكون مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب بالإسكندرية، فى إطار الأسبوع الـ31 من عمر بطولة الدورى الممتاز.

 

واحتضن الملعب المذكور 8 مباريات من قبل بين الفريقين، حيث فاز الإسماعيلى فى 3 مباريات وتعادلا ثلاث مرات وخسر مواجهتين، له 10 أهداف وعليه 11 هدفًا، كلين شيت فى لقاء وحيد، التى جاءت على النحو التالي ..

 

- يوم 17 نوفمبر 2016 تعادلا 1 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( شكرى نجيب ).

- يوم 27 أكتوبر 2017 فاز الإسماعيلى 2 / 1 ملعب المصرى بالإسكندرية ( محمود متولى من ضربة جزاء ووجيه عبد الحكيم ).

- يوم 11 مايو 2018 تعادلا 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( حسنى عبد ربه ).

- يوم 2 أكتوبر 2019 خسر الإسماعيلى 1 / 3 ملعب الإسماعيلى بالإسكندرية ( محمد الشامى ).

- يوم 9 أكتوبر 2020 خسر الإسماعيلى صفر / 2 ملعب المصرى بالإسكندرية.

- يوم 13 ديسمبر 2020 تعادلا صفر / صفر ملعب المصرى بالإسكندرية.

- يوم 7 أبريل 2021 فاز الإسماعيلي 2 / 1 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية ( شكري نجيب ولاعب المصري فى مرماه ).

- يوم 6 مايو 2022 فاز الإسماعيلي 3 / 2 ملعب الإسماعيلي بالإسكندرية ( باهر المحمدي من ضربة جزاء وأحمد مدبولي ومحمد الشامي ).

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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