شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة سموحة.. 12 ناديا يشاركون فى البطولة العربية لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد العربى لكرة السلة عن الفرق المشاركة فى منافسات البطولة العربية لأندية السيدات، والتى تقام فى الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر المقبل بتونس.

الأندية المشاركة هى كل من الأمل الرياضى بتونس، شباب الفحيص الأردنى، مولودية الجزائر، بحرية حسين داى، مقديشيو سيتى، الشارقة، الثورة السورى، الكوكب الرياضى، الرياضى المكناسى، سموحة، الفتاة الرياضى، الهلال الرياضى.

تأتى مشاركة فريق سيدات سموحة فى البطولة العربية بعد اعتذار الأهلى عن المشاركة بالمنافسات، فتلقى النادى السكندرى خطابا من الاتحاد العربى بالمشاركة وهو ما تمت الموافقة عليه.

ويعد سموحة ممثل مصر الوحيد فى البطولة، حيث تلقى خطاب الاتحاد العربى خلال الأيام القليلة الماضية.