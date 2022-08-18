شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الإسماعيلى مع صافرة إبراهيم نور الدين قبل مواجهة المصرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، طاقم التحكيم الذى سيدير مباراة الإسماعيلى والمصرى فى الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى العام، والمقرر إقامتها اليوم الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وسيدير اللقاء إبراهيم نور الدين حكم ساحة، ويعاونه محمد عبد المجيد مساعد أول ورجب محمد مساعد ثان وسامح حسين حكمًا رابعًا، وللفيديو محمد عباس وأحمد حامد فهيم.

وتعتبر هذه المباراة هى الـ22 التى يديرها إبراهيم نور الدين للإسماعيلي طوال تاريخه والثالثة هذا الموسم والثانية أمام المصرى البورسعيدى، وذلك على النحو التالي ..

ولعب الإسماعيلى 21 مباراة فاز 4 تعادل 9 خسر 8، له 20 هدفًا عليه 29 هدفًا، كلين شيت 4 مباريات

– الدورى العام ..

* يوم 25 أبريل 2013 "موسم ملغى" تعادل مع الاتحاد 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( عمرو السولية )

* يوم 2 يناير 2014 فاز على الزمالك 1 / صفر بالقاهرة ( إبراهيم حسن )

* يوم 13 مارس 2014 خسر من القناه صفر / 1 ملعب الإسماعيلى ( غريب فتحى فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 16 سبتمبر 2014 تعادل مع المصرى 2 / 2 ملعب المصرى بالإسماعيلية ( كلاتشى وجون آنطوى / حسنى عبد ربه فى مرماه )

* يوم 20 ديسمبر 2014 خسر من المقاولون العرب صفر / 2 بالجبل الأخضر

* يوم 8 أبريل 2015 تعادل مع الأهلى 1 / 1 ملعب الإسماعيلى بالجونة ( لاعب الأهلى فى مرماه )

* يوم 4 أبريل 2016 فاز على الزمالك 1 / صفر بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 24 يونيه 2016 خسر من الأهلى 1 / 2 ملعب الإسماعيلى بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 29 سبتمبر 2016 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( إيمانويل بناهينى )

* يوم 18 فبراير 2017 تعادل مع الإنتاج الحربى 1 / 1 بالقاهرة ( حسنى عبد ربه )

* يوم 19 مايو 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية

( كأس مصر )

* يوم 17 سبتمبر 2017 تعادل مع المقاولون العرب 1 / 1 بالإسماعيلية ( محمود متولى / أحمد على فى مرمى فريقه الأسبق )

* يوم 7 نوفمبر 2018 خسر من وادى دجلة 1 / 3 بالإسماعيلية ( كريستوفر مندوجا )

* يوم 10 أبريل 2019 تعادل مع الجونة 2 / 2 ملعب الإسماعيلى بالسويس ( بنسيون شيلونجو ومحمود متولى من ضربة جزاء )

* يوم 24 يوليو 2019 خسر من الزمالك 1 / 3 بالقاهرة ( بنسيون شيلونجو )

* يوم 21 سبتمبر 2019 فاز على الجونة 1 / صفر بالجونة ( لاعب الجونة فى مرماه )

* يوم 23 أغسطس 2020 تعادل مع حرس الحدود 2 / 2 بالإسكندرية ( عماد حمدى وعمر الوحش من ضربة جزاء )

* يوم 3 فبراير 2021 .. خسر من سموحه صفر / 2 بالإسماعيلية

* يوم 10 مارس 2021 .. خسر من الأهلى صفر / 2 بالإسكندرية

* يوم 28 مايو 2022 .. خسر من الزمالك 1 / 2 بالقاهرة ( باهر المحمدي من ضربة جزاء )

* يوم 1 أغسطس 2022 .. فاز على مصر المقاصة 1 / صفر بالإسماعيلية ( أحمد مدبولي )

– الإنذارات لـ 23 لاعبًا ..

• 3 إنذارات لعماد حمدى

• إنذاران لكل من عمرو السولية وشوقى السعيد وعبد الرحمن مجدى ومحمد هاشم

• إنذار لكل من الغانى جون آنطوى ومحمود متولى وكريم مسعد وإبراهيم حسن ومحمود حمد ومحمد فتحى وإسلام جمال وشريف حازم ومحمد أبو المجد "بوشا" والغانى ريتشارد بافور وطارق طه وعمر فتحى "سافيولا" ومحمد فوزى وأحمد أيمن والتونسيان فخر الدين بن يوسف ومروان الصحراوى وعصام صبحي ومحمود عبد العاطي "دونجا"

– الطرد لـ لاعب..

• طرد مباشر للغانى ريتشارد بافور

– 5 ضربات جزاء للإسماعيلى ..

• فى مباراة الزمالك 2014

• فى مباراة طلائع الجيش 2016

• فى مباراة الجونة 2019

• فى مباراة حرس الحدود 2020

• فى مباراة الزمالك 2022

– 13 ضربة جزاء على الإسماعيلى ..

• فى مباراة المصرى 2014

• فى مباراة المقاولون العرب 2014

• فى مباراة الأهلى 2015

• فى مباراة طلائع الجيش 2016

• فى مباراة المقاولون العرب 2017

• فى مباراة وادى دجلة 2018

• فى مباراة الجونة 2019

• فى مباراة الزمالك 2019

• 3 فى مباراة حرس الحدود 2020

• فى مباراة سموحه 2021

• فى مباراة الأهلى 2021