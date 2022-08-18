شكرا لقرائتكم خبر عن 124 مباراة جمعت الإسماعيلى والمصرى قبل صدام الليلة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الإسماعيلى ضيفاً ثقيلا على المصرى البورسعيدى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار الأسبوع الـ31 من عمر مسابقة الدورى العام.

لعب الفريقان 124 مباراة، فاز الدراويش فى 55 لقاء تعادل 44 مرة خسر 25 مواجهة، له 168 هدفًا عليه 119 هدفًا، كلين شيت 50 مباراة.

- الدورى العام ..

لعب 117 مباراة فاز 52 تعادل 42 خسر 23 له 156 هدفًا عليه 104 هدفًا كلين شيت 48 مباراة

ملعب الإسماعيلى فاز 39 تعادل 16 خسر 4 له 112 هدفًا عليه 47 هدفًا كلين شيت 27 مباراة

ملعب المصرى فاز 13 تعادل 26 خسر 19 له 44 هدفًا عليه 57 هدفًا كلين شيت 20 مباراة

أهداف الإسماعيلى عن طريق 72 لاعبًا بدون لاعبا المصرى فى مرماهما.. عماد سليمان 10 أهداف، شحته 9 أهداف، خالد القماش 7 أهداف، على أبو جريشة 6 أهداف، عوض عبد الرحمن وصلاح أبو جريشة وأسامه خليل ومحمد صلاح أبو جريشة 5 أهداف لكلا منهم، حسنى عبد ربه ومحمد فضل 4 أهداف لكلا منهما، على لافى وإيهاب جلال ومجدى الصياد وجون أوتاكا وعبد الحميد بسيونى وعبد الله السعيد وجون آنطوى ومحمود متولى 3 أهداف لكلا منهم، على عمر وسيد أبو جريشة وسيد بيضو وطه أبو العلا والعربى وآمين دابو وحماده المصرى وأبو طالب العيسوى وعطيه صابر وعمرو فهيم وأحمد فتحى وأحمد الجمل ومهاب سعيد وإبراهيم حسن وشكرى نجيب ومحمد الشامي هدفين لكلا منهم، سيد شارلى وعبده صالح وطه أبو العلا وديمان وأميرو وزكى عبد الرحمن ورضا ويسرى طربوش والسقا وإسماعيل حفنى وهندى أبو آمين ومنصور حافظ وحسن مبارك وحسن درويش وأبو بكر غازى ومحمد حازم وطارق زين ومحمد فكرى الصغير وعاطف عبد العزيز وأدهم السلحدار وفوزى جمال وبشير عبد الصمد وأحمد فكرى الصغير ومحمد بركات ورضا سيكا وعماد النحاس وعبد الرحمن تراورى وعبد الله الشحات ومحمد عبد الواحد ومحمد حمص وأحمد صديق وكوفى ميشاك وكلاتشى وأحمد سمير فرج ومحمد هاشم ووجيه عبد الحكيم وباهر المحمدي وأحمد مدبولي هدفًا لكلا منهم بجانب لاعبا المصرى فى مرماه.

- كأس مصر ..

لعب 7 مباريات فاز 3 تعادل 2 خسر 2 له 12 هدفًا عليه 15 هدفًا كلين شيت مباراتين "الخروج بضربات الترجيح مرة واحدة"

الهدافون .. حسنى عبد ربه 3 أهداف، وأحمد سمير فرج وعمر جمال هدفًا لكلا منهما و7 أهداف لم يستدل عليهم حتى الآن