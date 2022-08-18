طريق الوصول لأولمبياد باريس.. منتخب مصر ينتظر الفائز من لقاء إسواتيني وبوتسوانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أقيمت اليوم الخميس، قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن المقرر أن تقام بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا في المغرب يونيو 2023.

وبحسب القرعة فإن المنتخب المصري سيبدأ مشواره من الدور الثاني، حيث ينتظر "الفراعنة" الفائز من لقاء إسواتيني وبوتسوانا.

وستقام المباراة الأولى على ملعب الفائز سواء كان منتخب إسواتيني أو بوتسوانا، في المقابل تلعب مباراة العودة في القاهرة.

وبحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف، فإن مباراة الذهاب ستقام (21 - 23 أكتوبر) وسيكون لقاء الإياب في (28-30أكتوبر).

وحال فوز منتخب مصر سيخوض منتخب "الفراعنة" الدور الثالث في الطريق الصعود للبطولة التي ستقام في المغرب.

وشهدت القرعة أيضًا إجراء الدور الثالث حيث سيواجه الفائز من لقاء منتخب مصر × إسواتيني / بوتوسوانا ضد الفائز من لقاء سيراليون وزامبيا.

وستقام مباريات الدور الثالث ذهاب وعودة (20-28 مارس) من العام المقبل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن في وقت سابق تعيين البرازيلي روجيرو ميكالي لقيادة المنتخب الأوليمبي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر ودّع النسخة الماضية من أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من منتخب البرازيلي بهدف دون رد في دور ربع النهائي.