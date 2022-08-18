قائمة منتخب الناشئين المشاركة في كاس العرب بالجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن محمد وهبة، المدير الفني لمنتخب الناشئين مواليد 2006، أسماء 23 لاعبا للقائمة التي ستشارك في بطولة كأس العرب تحت 17 عاما.

وستقام بطولة كأس العرب للناشئين، في الجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.

وجاءت قائمة منتخب الناشئين كالتالي:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر

خضر وأحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.