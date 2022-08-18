الأصغر بعد رمضان .. من هو "ميدو الحقيقي" الذي اقتحم نادي الـ 17 مع الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - :تصوير-محمد معروف

دخل ميدو نبيل نجم الأهلي الصاعد قائمة الأصغر سناً في المشاركة مع الفريق الأول للأهلي وذلك عقب مشاركته لأول مرة أساسياً مع الفريق الأحمر ضد إيسترن كومباني.

ودفع البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي بنجمه الصاعد الذي يبلغ من العمر 17 سنة و 07 شهر و 18 يوم ليكون اللاعب الأصغر سناً بعد رمضان صبحي الذي لعب في السادس من فبراير لعام 2014 مبارته الأولى مع النادي الأحمر وهو يبلغ من العمر 17 سنة و و 14 يوم

ولعب ميدو نبيل في مركز الوسط المهاجم ليشيد به المدرب البرتغالي بعد نهاية المباراة ، فمن هو أحد وجوه الأهلي؟

ميدو هو الاسم الحقيقي لنجم الأهلي الشاب - وليس شهرته كما هو المعتاد - ولد في الـ 30 من ديسمبر لعام 2004 وبدأ مشواره في إحدى الأكاديميات بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية مسقط رأسه.

وذهب الناشىء قبل 12 عاماً في إلى النادي الأهلي لخوض اختباراته التي لم تشهد وقتها تكدث لينجح في تقديم نفسه بصورة جيدة ويختاره المدرب أحمد سراج لينضم إلى فريقه.

ولعب ميدو نبيل في فريق مواليد 2003 رغم أنه مواليد 2004 ليتألق الموسم الماضي تحت قيادة سيد غريب مدرب الفريق مهاجم الأهلي السابق ووالد أحمد سيد غريب الذي يلعب مع الفريق الأول الأن.

ميدو نبيل الذي يبلغ طوله 165 سم ويلعب في مركز الوسط المهاجم وصانع الألعاب يدين بالفضل إلى أحمد سراج المدرب الذي اختاره وشريف عبد الفضيل مدرب فريق 2003 السابق والذي طور من أداءه ومنحه الحرية بالإضافة إلى ميشيل بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين في الأهلي والذي يتواصل معه دائماً ويطلب منه الاهتمام بالجانب البدني .

ولعب ميدو نبيل مع الفريق الأول للأهلي هذا الموسم 4 مباريات ، حيث شارك لأول مرة في الدوري ضد الاتحاد ولعب 14 دقيقة بعد جلوسه على دكة البدلاء في بداية المباراة ، ثم شارك أمام المصري دقيقة ولعب أمام المقاصة في الكاس 21 دقيق قبل مشاركته لأول مرة أساسياً أمام إيسترن لمدة 69 دقيقة.



