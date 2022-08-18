مصري بنكهة ألمانية.. الخليج 365 يرصد أراء مدرب ونجوم هامبورج في عبد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

عندما خلع عمر عبد المجيد، لاعب هامبورج الشاب، قميص الإحماء، كان من الواضح أنه يخطو نحو كتابة التاريخ لنفسه، بعدما أصبح أصغر لاعب يشارك مع ناديه الألماني على مدار تاريخه.

وشارك عبدالمجيد في فوز هامبورج بالمباراة التي أقيمت ضمن الجولة الرابعة من دوري الدرجة الثانية الألماني على ملعب "شوكو أرينا" بنتيجة 2-0، حيث جاءت الثنائية عند الدقيقتين 28 و73، أي قبل دخول الناشئ المصري.

عبد المجيد هو مصري، ألماني المولد، ومن أب وأم مصريين، ويلعب في مركز الجناح الأيسر، كما يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب، ويبلغ طوله 1.88 متر، وجاء ظهوره الأول مع هامبورج وعمره 16 عاما و11 شهر، و25 يوما.

ولم يلعب عبد المجيد لمنتخب ألمانيا على مستوى الناشئين، لكن في الجانب الآخر، ظهر في مباراة مع منتخب مصر مواليد 2003، تحت قيادة المدير الفني محمود جابر.

من أجل التعرف أكثر عن الانطباعات حول عبد المجيد، حصل يلا كورة على تصريحات من بعض عناصر هامبورج.

تحدث تيم والتر المدير الفني لنادي هامبورج، عن اللاعب: "عمر ثابت على الأرض، هو لاعب متحفظ لأقصى درجة، ودائما يقاتل من أجل النجاح".

عبد المجيد بجانب مشاركته مع الفريق الأول، يلعب أيضا من فريق تحت 19 عاما، بعدما ترك فريق 17 عاما تماما، وأصبح له وجود دائم مع من يكبرونه في السن.

وأبرز المدير الفني مميزاته، قائلًا: "عمر يستمع إلى الجميع ويمتص كل شيء من أجل تحقيق الاستفادة، هو ولد رائع، لديه إمكانات جيدة للغاية، وأتمنى أن نستمتع معه كثيرًا في المستقبل، لكننا أيضا بحاجة إلى الصبر، هو مازال صغير للغاية".

لكن عمر لم يكن محل مدح المدير الفني للفريق فقط، بل هناك من الزملاء من تحدث عنه بكلمات طيبة.

وقال سيباستيان شونلاو، قائد هامبورج: "عمر يتفوق كثيرا على مرحلته العمرية، وهذا الشيء ربما جيد للغاية، وبالتأكيد هذا السبب ورائع قرار المدير الفني بمنحه فرصة اللاعب وعمره 16 عاما".

أما مهاجم هامبورج، رانسفورد كونيجسدورفر، فقال: "أنا سعيد للغاية من أجل عمر، لا أعلم حتى ما حققته وأنا في نفس عمره، هذا الأمر يصيب البعض بالغرور، لكن عمر متواضع للغاية".

نال عمر درجات من التقدير داخل صفوف هامبورج، رغم أنه لم يلعب سوى دقيقة واحدة فقط أمام الجماهير مع الفريق الأول، غير أن تدريباته وسط عناصر الفريق منحتهم انطباع جيد عنه.

واختتم مهاجم هامبورج حديثه عن زميله المصري: "أرى أنه يقدم 100% من قدراته في التدريب، ولا يقوم بالشكوى أبدًا، إنه يمتلك فنيات رائعة للغاية، وقوي في التعامل مع الكرة".