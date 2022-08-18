تعرف على مباريات الزمالك والأهلي وبيراميدز المتبقية في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أوشك الدوري المصري الممتاز على النهاية، بعد منافسة قوية بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لحسم لقب موسم 2021-2022.

واقترب نادي الزماك من حسم لقب الدوري هذا الموسم، بعد تصدره جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة من 30 مباراة، فاز خلالها في 23، وتعادل في 3،

وخسر 4.

بينما يأتي في المركز الثاني بيراميدز برصيد 65 من 30 مباراة، فاز خلالها في 20 وتعادل في 5، وخسر في 5.

وجاء في المركز الثالث الأهلي برصيد 63 نقطة من 30 مباراة، انتصر خلالها في 18 مباراة وتعادل في 9، وهزم في 3.

وتبقى أربع مباريات وينتهي الدوري العام المصري لموسم 2021-2022 ويعلم الجميع أسماء الفرق الهابطة رسيما، والفريق المتوج بالدوري.

وتوقف الدوري المصري هذا الموسم لفترات طويلة منها بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في الكاميرون وتصفيات كأس العالم مما جعل الدوري يستمر لفترة طويلة.

ونرصد لكم خلال السطور التالية موجهات الأهلي والزمالك وبيراميدز المتبقية:

مباريات الزمالك وحسم اللقب

فاركو - الزمالك 19 أغسطس استاد القاهرة الدولي - الجولة 31

الزمالك - الاتحاد 23 أغسطس استاد القاهرة الدولي - الجولة 32

المصري - الزمالك 26 أغسطس استاد برج العرب - الجولة 33

الزمالك - إيسترن كومباني 30 أغسطس استاد القاهرة الدولي - الجولة 34

مباريات الأهلي ومحاولة الفوز بالمركز الثاني

الأهلي - الإسماعيلي 21 أغسطس استاد برج العرب - الجولة 18

الأهلي - إنبي 23 أغسطس استاد الأهلي WE السلام - الجولة 32

طلائع الجيش - الأهلي 26 أغسطس استاد برج العرب - الجولة 33

الأهلي - سيراميكا كليوباترا 29 أغسطس استاد الأهلي we السلام - الجولة 34

مباريات بيرامدز وحسم المركز الثاني

بيراميدز - سموحة الجمعة 19 أغسطس استاد الدفاع الجوي - الجولة 31

فيوتشر - بيراميدز الثلاثاء 23 أغسطس استاد السلام - الجولة 32

سيراميكا - بيراميدز الجمعة 26 أغسطس استاد المقاولون العرب - الجولة 33

بيراميدز - الجونة الإثنين 29 أغسطس استاد الدفاع الجوي - الجولة 34