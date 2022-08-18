ثروت سويلم يكشف عن شكل الدوري الموسم المقبل.. ويهاجم كلاتنبرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

ثروت سويلم، عضو رابطة الأندية المحترفة، أن فيتوريا لن يحدد شكل الموسم القادم لبطولة الدوري، مشيرا إلى فشل كلاتنبرج في مهمته في السعودية.

وقال ثروت خلال مداخلة تليفونية عبر قناة "صدى البلد": "فيتوريا لن يحدد شكل الموسم القادم لبطولة الدوري، التدخل الوحيد من حق رابطة الأندية فقط".

وأردف: "هناك اجتماع في لجنة الأندية يوم الأربعاء المقبل لمناقشة العديد من الأمور الهامة التي تخص الدوري للموسم الحالي والجديد".

وأشار: "كل أندية الدوري طالبت بأن يكون شكل المسابقة كما هو عليه وهذا ما سوف يحدث لن يتم تغيير أي شيء".

وأكمل: "عصام عبد الفتاح أحد أفضل من تولوا منصب رئيس لجنة الحكام، ولا يصح أن يتولى رئاسة اللجنة شخص غير مصري، لدينا حكام محترمين".

وأتم : "ماذا يعلم كلاتنبرج عن مصر؟ فشل في السعودية ومتعاقد مع الاتحاد اليوناني".