خاص.. محامي الشعباني يتحدث عن غرامة المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

تحدث أنيس بن ميم محامي التونسي معين الشعباني، المدير الفني السابق لفريق المصري البورسعيدي، عن الحكم الذي حصل عليه ضد النادي الساحلي.

وكان الشعباني لجأ إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكوى النادي المصري بشأن مستحقاته، الأمر الذي أدى إلى قرار المحكمة بفرض عقوبة على النادي البورسعيدي بغرامة تقدر بـ275 ألف دولار.

وقال بن ميم في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة ابتدائي ومن حق النادي المصري الطعن على الحكم.

وعن تواصل النادي المصري مع بن ميم من أجل تسوية الأزمة، رد محامي الشعباني :"لم يحدث أي تواصل".

ورد بن ميم عن وضع شروطًا من أجل تسوية الأزمة سواء كان تقسيط المبلغ أو تخفيضه :"لكل حدث حديث".

وكان الشعباني تولى فريق المصري البورسعيدي مطلع الموسم الحالي، إلا أن تراجع نتائج الفريق أدى إلى قرار الإدارة بإقالة المدير الفني التونسي وتعيين حسام حسن.

ويحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة، حيث سيلعب الفريق مساء اليوم ضد الإسماعيلي في إطار الأسبوع الـ31 بمسابقة دوري We المصري.