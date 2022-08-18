شكرا لقرائتكم خبر عن 23 لاعبا فى قائمة منتخب الناشئين المشاركة فى بطولة كأس العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد وهبة، المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2006، أسماء 23 لاعبا فى القائمة التى ستشارك فى بطولة كأس العرب تحت 17 عاما، التى ستقام بالجزائر في الفترة من 23 أغسطس حتى 8 سبتمبر المقبل.





وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى: عبدالمنعم تامر، عمر كامل، نور عمر.

خط الدفاع: محمد نبيه وعبدالرحمن علي وأحمد محمد عابدين وعلي نوفل ومحمد سمير ومحمد عبدالمنعم.

خط الوسط: يوسف إسلام ومحمد السيد ومروان محمود ومحمد عبدالناصر وإبراهيم عادل ومحمد وليد وعلي إيهاب وهشام مصطفى ومحسن أشرف وعمر سيد معوض وعمر خضر وأحمد فؤاد.

خط الهجوم: حسام عادل وأيمن أمير عبد العزيز.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين، منتخبنا في المجموعة الرابعة التي تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.