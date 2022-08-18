شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب الطاولة فى البطولة الأفريقية بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب تنس الطاولة رجال وسيدات عن قائمة المنتخب المشاركة فى منافسات البطولة الأفريقيا التى ستقام فى الجزائر فى الفترة من 3 إلى 9 سبتمبر المقبل.

ويشارك فى البطولة 10 لاعبين مقسمين إلى 5 أولاد و5 بنات، وتم ضم 8 لاعبين رجال و8 سيدات فى المعسكر الذى يسبق البطولة، لتجهيزهم واكتساب اللاعبين الصغار بعض الخبرات.

قائمة الرجال تضم كلا من عمر عصر وخالد عصر ومحمد البيلي ومحمد شومان وأحمد علي صالح ، بالإضافة إلى الثلاثى شادي مجدي ومروان جمال ومحمد وليد".

وتضم قائمة السيدات كلا من دينا مشرف وهنا جودة ومريم الهضيبي وآلاء يحيى ويسرا حلمي، بالإضافة إلى الثلاثى فريدة بدوي وهند فتحي و مروة الهضيبي.

ودخل منتخب الطاولة فى معسكر باستاد القاهرة استعدادا للبطولة، ويشارك فيه عمر عصر يومين فقط ، على أن يغادر إلى المانيا للمشاركة بالدورى الالمانى، ثم العودة للقاهرة مرة أخرى.

تشارك مصر بمنافسات البطولة بمتتخبى الرجال والسيدات، فى ظل أهميتها لكونها مؤهلة لبطولة كأس العالم الذى سيقام 2023 بجنوب أفريقيا.