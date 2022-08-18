شكرا لقرائتكم خبر عن كم نقطة حققها الأهلى فى الدورى تحت قيادة سواريز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الأهلي نتائج جيدة مع البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني الحالى، رغم ابتعاد الفريق الأحمر عن المنافسة على لقب الدورى المصرى فى الموسم الحالى، بسبب فقدان عدد كبير من النقاط منذ بداية الدور الثاني من عمر مسابقة الدوري المصري.

قاد سواريز الأهلي في 13 مباراة منذ توليه القيادة الفنية ما بين 10 مباريات في الدوري و3 في الكأس حقق خلالها الفوز في 9 مباريات والتعادل في 4 مباريات والخسارة في 3 مباريات، كما حافظ على نظافة شباكه في أكثر من 10 مباريات.

بدأ سواريز مهمته مع الأهلي في الدوري بالتعادل مع الجونة ثم الفوز على فيوتشر برباعية وبعدها الخسارة من بيراميدز بثنائية، قبل أن يفوز على كل من الجونة بثنائية والمقاصة بهدف والتعادل مع المقاولون وفاركو سلبيا ثم الفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية ومن بعده المصري بثنائية، وأخيرا التعادل مع ايسترن كومباني بدون أهداف.

وحقق سواريز 19 نقطة مع الأهلي ما بين 5 انتصارات و4 تعادلات وهزيمة واحدة، وفرط سواريز في المباريات التي قاد فيها الأهلي فى نقاط ساهمت أيضا في خروج الأهلي من سباق المنافسة على استعادة درع الدوري المصري.

وتحدث سواريز عقب مباراة ايسترن كومباني عن نتائجه مع الأهلي، مؤكدا: "في آخر 12 مباراة للأهلي قبل قدومنا واستبعدت منهم مباريات افريقيا لأنها تكون أصعب، الفريق سجل 17 هدفا واستقبل 10 أهداف، وكانت المحصلة 20 نقطة أو 21 نقطة ومنذ وصول سجل الفريق معنا 16 هدفا ودخل في شباكنا 4 أهداف وحققنا نقاط بزيادة 4 نقاط عما حدث في آخر 12 مباراة قبل وصولنا".