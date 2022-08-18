شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يحدد 13 أكتوبر موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو اتحاد الكرة على أن يكون يوم 13 أكتوبر المقبل، موعدا مبدئيا لانطلاق دورى القسم الثانى "الممتاز ب" فى الموسم الجديد.

من ناحية أخرى جاءت الرغبة فى ترشيد النفقات على رأس الأسباب التى دفعت اتحاد الكرة للتراجع عن التعاقد مع مدير فنى أجنبى للجبلاية، بعدما نجح مسئولو الاتحاد فى التعاقد مع الثلاثى روى فيتوريا للمنتخب الأول، وروجيريو ميكالى للمنتخب الأولمبى، ومارك كلاتنبرج للجنة الحكام.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، التراجع عن قرار تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، على أن يتولى الثنائى حازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس جميع الأمور الفنية.

واتخذ اتحاد الكرة فى اجتماعه الأخير عدة قرارات تتعلق بالموسم المقبل، منها أنه لن يسمح للمدير الفنى المتعاقد مع نادى أن يتولى مسئولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط".

ومنعا للتحايل على هذا الشرط كما حدث فى السابق، طالب اتحاد الكرة النادى الذى يقوم بتغيير مديره الفنى إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفنى الجديد.