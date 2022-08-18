شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يواجه الإنتاج الحربى وديا استعدادا لمواجهة الإسماعيلى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال فريق الإنتاج الحربى، اليوم الخميس، فى مباراة ودية استعدادا لمواجهة الإسماعيلى فى إطار منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدورى.

ويدفع علاء عبد العال في مباراة اليوم أمام الإنتاج الحربى باللاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة الأهلى أمس الأربعاء، من أجل تجهيزهم للمباريات المقبلة والوقوف على حالتهم، بالإضافة لإشراك بعض العناصر التي شاركت في أوقات قليلة في مباراة الأهلى وأبرزهم أحمد أمين قفة العائد من إصابة طويلة.

وتعادل إيسترن كومباني مع الأهلى بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ‏ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.‏

بهذه النتيجة وصل الأهلي للنقطة 63 في المركز الثالث بجدول الدوري، فيما ارتفع رصيد إيسترن كومباني إلى النقطة 29 نقطة في المركز السادس عشر.

وقال علاء عبد العال المدير الفني لفريق إيسترن كومباني في تصريحات تليفزيونية: "الحصول على نقطة أمام النادى الأهلى دفعة معنوية قوية للفريق في مشوار مسابقة الدورى الممتاز، ونبحث عن الابتعاد عن منطقة الهبوط في اللقاءات المتبقية".

وتابع: "إيسترن كومباني أضاع 3 أهداف محققة أمام الأهلي، وخسرنا جهود محمد صالح في توقيت مهم من المباراة".