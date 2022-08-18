شكرا لقرائتكم خبر عن محمود ناجى وعبد الفتاح يمثلان التحكيم المصرى فى كأس العرب بالجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختارت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم، الثنائى المصرى محمود ناجى حكم ساحة وهانى عبد الفتاح حكما مساعد ضمن قائمة الحكام المشاركين فى بطولة كأس العرب تحت 17 عاما بمدينة وهران بالجزائر.

وتقام البطولة فى الفترة من 22 أغسطس الجارى، حتى 8 سبتمبر المقبل بمدينة وهران بالجزائر.

وحرص محمد وهبة المدير الفنى لمنتخب الناشئين على عقد محاضرات بالفيديو مع لاعبيه، وعرض بعض لقطات لنظيره السعودى الذى سيواجهه فى انطلاق مبارياته ببطولة كأس العرب التى ستقام فى وهران الجزائرية.

وقام محمد وهبة بدراسة المنتخب السعودى عبر الفيديو للاعبين وشرح نقاط القوة والضعف قبل المواجهة التى ستقام يوم الأربعاء 24 أغسطس في ملعب السيق بوهران.

ويواصل منتخب الناشئين تدريباته علي فترتين يومياً استعداداً للسفر إلى السفر والمشاركة في بطولة كأس العرب.

وأوقعت قرعة بطولة كأس العرب للناشئين منتخبنا فى المجموعة الرابعة التى تضم معه المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب الناشئين "مواليد 2006" كل من محمد وهبة مديرًا فنيًا، مؤمن عبدالغفار مدربًا عامًا، عصام عبده مدربًا، يوسف طاهر مدرب حراس مرمى، الدكتور حسين فتوح خليل طبيب المنتخب وأحمد سامي نصار مديرًا إداريًا.