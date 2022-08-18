شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب اليد ترانزيت فى إثيوبيا قبل التوجه لرواندا لخوض بطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد حاليا بعثة منتخب مصر لشباب كرة اليد فى إثيوبيا ترانزيت خلال رحلة الوصول إلى رواندا لخوض منافسات بطولة افريقيا فى نسختها ال29 للشباب لكرة اليد و التى تستضيفها رواندا فى الفترة من 20 الى 29 اغسطس 2022.

تضم بعثة منتخبنا الوطنى المصرى للشباب مواليد 2002 أيمن صلاح المشرف العام على المنتخبات الوطنية المصرية و صابر حسين مدير فنى و عمرو خليفة مدرب عام و وليد عبد المقصود مدرب حراس مرمى و محمد درنكى مدير اداري و دكتور ماجد مدحت طبيب الفريق الوطنى و المهندس محمد امام محلل الاداء الفنى للفريق الوطنى.

وتضم قائمة أسماء لاعبى منتخبنا الوطنى : يوسف حاتم - يوسف وليد - يوسف ناجى - راضى محمد - ادم البشرى - هشام صلاح - محمد سمير - مروان حاتم - عمر ناصر - احمد سامح - عمر الفولى - مهاب سعيد - محمد رفاعى - محمد عماد - عمر شريف - محمد طارق - محمود عبد العزيز.

وسوف يلحق ببعثة الفريق الوطنى المصرى فى رواندا يوم 24 أغسطس الجارى عاصم السعدنى عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى المصرى لكرة اليد و رئيس بعثة منتخبى مصر للشباب و الناشئين فى بطولتى افريقيا للشباب مواليد 2002 و الناشئين مواليد 2004.

جدير بالذكر أن المجموعة الأولى والمجموعة الثانية ببطولة أفريقيا للشباب تضمان كلا من :

المجموعة الأولى : منتخب تونس - منتخب المغرب - منتخب انجولا - منتخب رواندا - منتخب افريقيا الوسطى.

و المجموعة الثانية : منتخب مصر الوطنى - منتخب الجزائر - منتخب الكونغو - منتخب ليبيا - منتخب تشاد.