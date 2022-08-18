شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلى.. مواعيد المباريات المتبقية للمصرى فى الدورى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض النادى المصرى بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 4 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجارى، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 30 من عمر الدورى العام.

وخسر النادى المصرى فى مباراته أمام النادى الأهلى بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه الهزيمة هي الثانية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد الخسارة التي تلقاها في وقت سابق من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، وذلك منذ توليه الإدارة الفنية للمصري في يونيو الماضي خلفاً للتونسي معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً.

وجاءت المباريات المتبقية للمصري في الدوري كالتالي:

ـ المصري والإسماعيلي في الجولة 31: 18 أغسطس على استاد برج العرب

ـ المصري والبنك الأهلي في الجولة 32: 23 أغسطس على استاد برج العرب

ـ المصري والزمالك في الجولة 33: 26 أغسطس على استاد برج العرب

ـ المصري والمقاولون العرب في الجولة 34: لم تحدد بعد