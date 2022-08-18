شكرا لقرائتكم خبر عن وليمة عشاء تجمع محمود جابر بلاعبى منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا محمود جابر، المدير الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003، لاعبى الفريق لوليمة عشاء مساء اليوم الخميس، حيث يحرص المدير الفنى على التواصل مع لاعبيه باستمرار.

ويعقد جابر اجتماعا مع لاعبيه أيضا لمطالبتهم بالتركيز مع أنديتهم للحفاظ على مستواهم وعدم الانشغال بوكلاء اللاعبين فى هذا التوقيت، خاصة أن المنتخب مقبل على بطولة أمم أفريقيا فبراير المقبل، وستكون أفضل طريقة للتعبير عن أنفسهم أمام الجميع.

على صعيد متصل أكد محمود جابر، أنه كان يستهدف لقب بطولة كأس العرب، قائلا: "كنا نستهدف لقب بطولة كأس العرب، مباراة المغرب منحتنا دفعة معنوية قوية فى الكأس".

وتابع جابر فى تصريحات تليفزيزنية "الجماهير كان حضورها إيجابيا ومحفزا للاعبين في كأس العرب، وهناك جلسة قريبا مع اتحاد الكرة سأطلب فيها بعض الأمور منها التعاقد مع محلل أداء للمنتخب"، وعن عمر فايد قال جابر: "أحيانا أقوم بالنداء عليه بـ حجازي بسبب التشابه الكبير بين الثنائي".

وواصل المدير الفنى لمنتخب الشباب أنه حصل على وعود بمشاركة بعض اللاعبين مع أنديتهم قبل انطلاق بطولة كأس أمم أفريقيا، موضحا "أتمنى أن يشارك أكثر من 12 لاعبا من المنتخب مع الفريق الأول لأنديتهم قبل انطلاق بطولة أفريقيا".