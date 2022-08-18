شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء بركات تصعد للدور الثانى ببطولة العالم للمصارعة فى بلغاريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت شيماء بركات لاعبة منتخب المصارعة على منافستها لاعبة أوزبكستان بوزن 53 بمنافسات بطولة العالم التى تقام فى بلغاريا.

وجاء فوز اللاعبة المصرية بالكتف، لتتأهل إلى الدور الثانى من البطولة والتى تشارك فيها مصر بمنتخبات النسائية والحرة والرومانية.

وتضم قائمة المصارعة النسائية كلا من شيماء بركات، ومنة الله أحمد، بينما يشارك منتخب الحرة بـكل من شهاب الدين إمام، يحيى محمد صلاح، سعيد إبراهيم، محمد مصطفى ويرافقهم مصطفى عمارة مدرب المنتخب.

وتضم قائمة منتخب الرومانية كلا من عبد الله محمد، عبد الرحمن أحمد، عماد محمد، عمر عصام، فارس محمد، كريم عادل، فكرى محمد.