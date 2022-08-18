شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يعلن قائمة سيراميكا لمواجهة فيوتشر بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى سيراميكا، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر المقرر إقامتها اليوم الخميس على ملعب السلام ضمن الجولة 31 من بطولة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعباً وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمود شكري

خط الدفاع: خالد صبحي - محمود البدري - وليد عبد المنعم - مصعب البطاط - عبد الله جمعه - أحمد محسن

خط الوسط: محمد توني - عبد الرحمن بودي - شريف دابو - محمد ابراهيم - محمود نبيل - مصطفى ميسي - صالح جمعة - إيفانز منساه - كوامي بونسو

خط الهجوم: شادي حسين - حمزة مجدي - باسم مرسي

ويغيب عن صفوف سيراميكا الحارسان محمد كوكو للإصابة وحمزة معوض، الذى يخضع لبرنامج تأهيلى، بجانب سيف تقا ومحمد حسن للإيقاف لتراكم الإنذارات.

ويحتل سيراميكا المركز العاشر برصيد 35 نقطة، بينما يحتل فيوتشر المركز الخامس برصيد 49 نقطة.