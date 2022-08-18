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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفض أليكساندر تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، تصريحات النجم الفرنسي، كيليان مبابي، التي أكد فيها أن تصفيات أوروبا لكأس العالم أصعب من نظيرتها في أمريكا الجنوبية.

المدير الفني للمنتخب البرازيلي يرفض تصريحات النجم الفرنسي "كيليان مبابي"

وقال مهاجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي في مايو الماضي، إن الفرق الأوروبية تتفوق في البطولات العالمية لأنها تلعب مواجهات على أعلى مستوى في التصفيات.

وأضاف مبابي الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018، أن كرة القدم في أمريكا الجنوبية غير متطورة مثلما هو الحال في أوروبا.

ورغم ذلك فإن تيتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، لم يتفق مع مبابي في تلك التصريحات، معتبرا أن تصفيات أمريكا الجنوبية أقوى من أي مكان آخر في العالم.

وقال تيتي في تصريحات لشبكة "إي إس بي إن": "ربما يقصد مبابي منافسات دوري الأمم أو المباريات الأوروبية الودية، لكن ليس تصفيات كأس العالم".

وأضاف: "ليس لدينا، مع كل الاحترام، مواجهات مع أذربيجان، ليس لدينا أحد يمنحك الراحة".



وأوضح تيتي: "مستوى صعوبة التصفيات هنا أعلى من مرحلة المجموعات في التصفيات الأوروبية".

ونجحت المنتخبات الأوروبية في الفوز بآخر 4 نسخ من كأس العالم، إيطاليا في 2006، وإسبانيا في 2010، وألمانيا في 2014، وفرنسا في 2018.

وتعد تلك أطول سلسلة تفوق لقارة واحدة في تاريخ البطولة، في حين جاء منتخب واحد فقط من خارج القارة كوصيف وهو منتخب الأرجنتين في نسخة عام 2014.

وشهدت 12 نسخة من أصل 21 سابقة في كأس العالم، فوز منتخبات أوروبية، فيما فازت منتخبات أمريكا الجنوبية بالتسع المتبقية.

وحجز المنتخب الفرنسي مكانه في قطر 2022 بعدما أنهى التصفيات بصدارة مجموعته بخمسة انتصارات وثلاثة تعادلات من ثماني مباريات.

من جانبها، لم تخسر البرازيل أي مباراة في التصفيات كما حققت 14 فوزا وثلاثة تعادلات لتنهي التصفيات في الصادرة بفارق ست نقاط عن الأرجنتين في المنافسات التي تشهد تنافس عشرة منتخبات.



يعيش كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، أياما محبطا مع نادي العاصمة خلال الوقت الراهن، رغم تجديد عقده مؤخرا.

مبابي حسم الجدل نهائيا ووقع على عقد جديد مع بطل فرنسا في مايو/ آيار الماضي، بعد أن كان على وشك الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.



وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن مبابي لم يكن يدرك حجم المشاكل التي ستحاصره بعد تجديد عقده مع "بي إس جي"، خاصة داخل غرف خلع الملابس.

وأوضح المصدر أن "مبابي تلقى العديد من وعود من جانب إدارة باريس لإقناعه بالتجديد، لكنه لم يجد منها شيئا حتى الآن، منها حصوله على امتيازات ومنحه حق إبداء الرأي في تعاقدات النادي".

وأشارت الصحيفة أيضا إلى أن البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس، أحد أسباب معاناة مبابي مع الفريق، خاصة وأنه تلقى وعدا من إدارة النادي برحيله هذا الصيف حال جدد عقده، وهو ما لم يتم أيضا.

وازدادت حدة الأزمات بين اللاعبين، بعد تفاعل نيمار مع منشورات عبر موقع "تويتر"، تتضمن إساءة وانتقادات لاذعة لمبابي، عقب إحدى مباريات الفريق مؤخرا في الدوري الفرنسي.

بالإضافة لذلك، كان مبابي يتوقع أن يتلقى الدعم والمساندة من زملائه اللاعبين داخل الملعب، لمساعدته على تسجيل الأهداف، لكنه لم يجد شيئا من ذلك منذ انطلاقة الموسم، لدرجة أنه بات منعزلا عنهم تماما في غرفة خلع الملابس.

وأوضحت الصحيفة نقلا عن تقارير برازيلية أن مبابي أمضى أسبوعا نادرا مع باريس، عكس ما كان يظهر عليه من تفاعل مع زملائه منذ انتقاله إلى الفريق في 2017.