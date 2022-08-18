شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبيت الليلة فى الإسكندرية استعدادا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسافر فريق الكرة بنادى الزمالك اليوم إلى الإسكندرية للمبيت هناك استعدادا لمواجهة فاركو المقرر إقامتها غدا فى الجولة الـ31 للدورى والتى تقرب الفريق من حسم لقب الدورى بشكل كبير حال تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام الفريق البرتقالى .

وقد حذر البرتغالى جيسفالدوا فيريرا المدير الفنى للزمالك لاعبيه من ضرورة توخى الحذر والحيطة فى هذا اللقاء تحديدا خاصة وأن المنافس لديه أقوى خط دفاع

ويجيد اللعب على الهجمات المرتدة لذا فمن المتوقع أن يقوم المدير الفنى للفريق بتغيير خطة اللعب مع تأمين منطقة الوسط تفاديا للهجمات التى من المتوقع أن يشنها فاركو خلال أحداث اللقاء فى ظل أن المنافس يمتلك المدير الفنى الذى عمل مع فيريرا فترة طويلة ويعرف تفكير المدير الفنى للزمالك .