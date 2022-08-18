شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم خليفة يستقبل ناشئات الاسكواش بعد التتويج ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت، صباح اليوم الخميس، بعثة ناشئات الاسكواش، إلى مطار القاهرة الدولى، قادمة من فرنسا، بعدما حققت نتائج أكثر من مميزة فى بطولة العالم التى استضافتها مدينة نانسي.

وحرص عاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، على التواجد بالمطار لاستقبال البعثة، بعد التمثيل المشرف والأداء المميز الذى قدمته اللاعبات.

وجاءت قائمة اللاعبات التى شاركت فى البطولة كالتالي: كنزى أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.

وأسدل الستار على المنافسات الفردية ببطولة العالم لناشئي الاسكواش، والتي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، في أول نسخة من البطولة منذ عام 2019، حيث توقفت البطولة موسمين بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا وصعوبة التنقل بسبب فرض الاجراءات الاحترازية.

وحققت البعثة المصرية نتائج مميزة بمنافسات السيدات بعدما توجت البطلة أمينة عرفي صاحبة ال 15عاما باللقب، فيما حلت سلمى الطيب بالمركز الثاني، وتقاسمت كل من، فيروز أبو الخير وكنزي أيمن المركز الثالث.

وحصدت ملك خفاجي المركز الخامس بعد الفوز على الماليزية إيرا أزمان بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 6-11، 11-9، 9-11، 11-5، 11-5.

وحققت ناردين سامح المركز التاسع بعد الفوز على الأمريكية كارولين فوتس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-6، 11-6 ،11-6.