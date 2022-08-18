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قصة صور.. لقطات مرح تجمع متعب و يارا نعوم مع البنات

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القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما عماد متعب نجم منتخب مصر السابق و النادى الأهلى على قضاء أوقات ممتعة مع عائلته المكونة من زوجته ملكة جمال مصر سابقا يارا نعوم و أبنتيه تمارا و سيلين . 

 

و نجد دائما عماد متعب يستغل الأجازات فى النزهات الأوروبية و مشاركة جمهوره هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا . 

 

ويعد عماد متعب من أبرز النجوم اللذين يقدسون الحياة العائلية و الحرص على إستغلال الأجارات بصحبة العائلة .

 

ويرصد الخليج 365 لقطات للحظات المرح لعماد متعب و أسرته فى الصور التالية :

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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