شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لقطات مرح تجمع متعب و يارا نعوم مع البنات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص دائما عماد متعب نجم منتخب مصر السابق و النادى الأهلى على قضاء أوقات ممتعة مع عائلته المكونة من زوجته ملكة جمال مصر سابقا يارا نعوم و أبنتيه تمارا و سيلين .

و نجد دائما عماد متعب يستغل الأجازات فى النزهات الأوروبية و مشاركة جمهوره هذه اللحظات عبر السوشيال ميديا .

ويعد عماد متعب من أبرز النجوم اللذين يقدسون الحياة العائلية و الحرص على إستغلال الأجارات بصحبة العائلة .

ويرصد الخليج 365 لقطات للحظات المرح لعماد متعب و أسرته فى الصور التالية :