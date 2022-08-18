شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق السيد: التحكيم تغير بقدوم كلاتنبرج.. وقرار طرد مدافع إيسترن صحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الحكم السابق توفيق السيد أن شكل التحكيم فى الدورى والكأس تغير مع قدوم الخبير التحيكمى كلاتنبرج، والذى طلب من الحكام السماح باستمرار الكرة وعدم احتساب أى احتكاك.

وقال توفيق السيد، فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامجه الإذاعى "مع شوبير": "قرار محمد الصباحى بإشهار الكارت الأحمر لمدافع إيسترن كومبانى محمد صالح صحيح 100%، واستدعاء تقنية الفيديو له قرار خاطئ لأن حكم الفيديو كان يريد تخفيف البطاقة الحمراء إلى الكارت الأصفر، لكن الهجمة كانت واعدة واستحق الكارت الأحمر".

وأضاف توفيق السيد: "شكل التحكيم اتغير منذ قدوم كلاتنبرج وأصبحت الصافرة أقل ومنح الفرص للالتحامات المشروعة، وذلك بعد اجتماع الخبير التحكيمى مع الحكام وطلب منهم منح الفرصة للعب الكرة باستمرار وعدم احتساب أي احتكاك".