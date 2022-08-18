شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم السنغالى إبراهيما نداى بعد اقترابه من الزمالك؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت العديد من التقارير الإعلامية أن الزمالك اقترب من التعاقد مع السنغالى إبراهيما نداى لاعب لوزيرن السويسرى، لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وأشارت صحيفة لوزيرن زيوتينج السويسرية إلى أن السنغالى إبراهيما نداى المحترف بصفوف فريق لوزيرن اقترب من الانتقال لصفوف الزمالك لتدعيم صفوف القلعة البيضاء بداية من الموسم المقبل.

وخاض إبراهيما نداى، الموسم الماضى، بقميص لوزيرن السويسرى 35 مباراة أحرز خلالها 7 أهداف وصنع هدفاً، وسبق ولعب إبراهيما نداى فى الدورى المصرى، ضمن صفوف وادى دجلة قبل انتقاله لنادى لوزيرن.



إبراهيما نداى

أرقام إبراهيما نداى فى مصر

تواجد إبراهيما نداى ضمن صفوف فريق وادى دجلة على فترتين، الأولى كانت من أغسطس 2016 حتى أغسطس 2017، ثم رحل وعاد مرة أخرى يناير 2018 واستمر حتى أغسطس 2019، أى أنه تواجد مع وادى دجلة لحوالى موسمين ونصف.

وشارك مع وادى دجلة خلال هذه المدة فى 75 مباراة، سجل خلالها 20 هدفًا وصنع 13 آخرين.

ولعب إبراهيما نداى بقميص وادى دجلة 5 مباريات أمام الأهلى، لم ينجح خلالها فى تسجيل أى هدف بمرمى المارد الأحمر، وتمكن من صناعة هدف واحد فى مباراة بنتيجة 4-1 لصالح الأهلى.

فيما ظهر إبراهيما نداى مع وادى دجلة أمام الزمالك فى 3 مباريات فقط، نجح خلالها فى المساهمة بـ3 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.