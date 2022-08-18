شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطمأن على بيرسي تاو من خلال فحوصات عضلية شاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الأهلي لفحوصات طبية دقيقة خلال الفترة الحالية من أجل إيجاد طريقة مناسبة لمواجهة أزمة الإصابات التي تُطارد اللاعب خلال الفترة الماضية.

وينوي مسئولو القلعة الحمراء إخضاع اللاعب لفحوصات في العضلة الضامة والأمامية والخلفية من أجل معرفة سبب الآلام التي يعاني منها اللاعب من وقت لأخر .

وفي هذا الشأن فقد أستفسر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للمارد الأحمر من الجهاز الطبي للفريق عن الإصابة العضلية التي تعرض لها بيرسي تاو لاعب الفريق خلال الأيام الماضية والتي حرمته من مباراتي الفريق أمام مصر المقاصة التي أقيمت الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر و فاز فيها الأحمر بهدف نظيف ومباراة ايسترن كومباني التي أقيمت أمس بالجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز .

وتحدث مدرب الأهلي مع طبيب الفريق عن طبيعة إصابة بيرسي تاو التى يبدو إنها ستُبعده عن أكثر من مباراة مُقبلة للفريق .