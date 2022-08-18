شكرا لقرائتكم خبر عن الأرجنتين تطلب مواجهة مصر 17 نوفمبر وديًا واتحاد الكرة ينتظر موافقة فيتوريا على الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب منتخب الأرجنتين مواجهة منتخب مصر ودياً يوم 17 نوفمبر وهي المباراة التي يخوضها راقصو التانجو استعدادا للمشاركة في كأس العالم المقبل، والمقرر انطلاقه في قطر بداية من 20 نوفمبر 2022.

وينتظر اتحاد الكرة موافقة الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فيتوريا على الموعد، حيث كانت هناك موافقة على خوض اللقاء في اكتوبر، كما يسعي اتحاد الكرة لانهاء الاتفاق على ودية ثانية، وأشار إيهاب الكومي عضو مجلس ادارة الاتحاد الى اقتراب المفاوضات من نهايتها مع المنتخب البلجيكي ليكون اللقاء الودي الثاني للفراعنة في ثان تجمع تحت قيادة الجهاز الفني الجديد.

ويستعد فيتوريا لإقامة معسكر منتصف سبتمبر المقبل، حيث يفاضل المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين عدد كبير من الوجوه الجديدة لضمها للمعسكر بعدما قرر إعفاء لاعبى الأهلى بسبب حصولهم على راحة سلبية نظرا لتلاحم المواسم وضغط المباريات طوال الفترة الماضية.

وهناك 17 لاعبا يفاضل بينهم فيتوريا حاليا على رأسهم، حسام عبد المجيد وسيد نيمار من الزمالك، ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعى ومحمد فاروق "فيوتشر"، مصطفى الزنارى وعمرو السيسى "طلائع الجيش"، وعبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى "الإسماعيلى"، وشادى حسين "سيراميكا"، وأسامة جلال وإبراهيم عادل "بيراميدز"، وعبد الرحمن رشدان وعمر فايز ويوسف حسن وأحمد نادر حواش وصلاح باشا "منتخب الشباب".