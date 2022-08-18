شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يواجه سيراميكا اليوم للحفاظ على المربع الذهبى بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق فيوتشر فى التاسعة مساء اليوم الخميس، مع سيراميكا على استاد الأهلى والسلام، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز.

يدخل فيوتشر اللقاء بعد التعادل الإيجابى مع سيراميكا فى الجولة الماضية، فيما تعادل سيراميكا مع إنبى سلبيا فى نفس الجولة.

وعقد على ماهر المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين لتجديد الدوافع فى الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بالجولات المتبقية بالدوري العام، وشدد على ضرورة استمرار الانتصارات من أجل السيطرة على المركز الرابع.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

فى المقابل، يسعى أحمد سامى المدير الفنى لفريق سيراميكا، إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، حيث لم يحقق الفريق الفوز فى آخر 5 مباريات حيث خسر مباراتين أمام المصرى وإيسترن كومبانى وتعادل 3 مواجهات أمام كل من المحلة وسموحة وإنبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.