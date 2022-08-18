شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُجري تغييرات في تشكيل الأهلي مع نهاية الدوري بسبب "ديانج" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز إعادة الحسابات في بعض الأمور الفنية المُتعلقة بالتشكيل خلال المباريات المتبقية من بطولة الدوري الممتاز بسبب المالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق ، فقد منح الجهاز الفني اللاعب المالي راحة من التدريبات والمباريات إسوة بباقي اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ عدة مباريات بسبب الإجهاد الذين يعانون منه منذ فترة طويلة ، ومن المقرر أن يُعيد سواريز بعض حساباته الفنية في خط وسط الأهلي خلال الفترة المقبلة بعد إراحة اللاعب المالي الذي كان يُشارك أساسياً في الوسط بجوار رامي ربيعة أو محمود متولي.

وحصل ديانج على راحة ليغيب عن باقي مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة ببطولة الدوري أمام الإسماعيلي وانبي وطلائع الجيش وسيراميكا بعدما غاب عن لقاء ايسترن كومباني أمس.

وتأتي راحة ديانج بالاتفاق مع الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الذي أكد حصول أليو ديانج على أجازه، مثل بقية نجوم الفريق الذين يغيبون عن الأحمر في الفترة الحالية ، وشدد مدير الكرة على أن ديانج هو اللاعب الوحيد المتبقي من نجوم الفريق كي يحصل على راحة من التدريبات والمباريات، وهو ما تم تنفيذه عقب نهاية لقاء مصر المقاصة في كأس مصر في دور الـ16 لكأس مصر والذي فاز فيه الأحمر بهدف نظيف.