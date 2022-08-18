شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يسعى للهروب من الهبوط أمام الإسماعيلى الجريح بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المصرى فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس نظيره الإسماعيلى على استاد برج العرب بالإسكندرية، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز.



يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات منخفضة، حيث سقط المصرى أمام الأهلى بهدفين نظيفين فى الجولة الماضية، فيما خرج الإسماعيلى من كأس مصر على يد الزمالك بهدف نظيف.



وحذر حسام حسن المدير الفني لفريق المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، من الاستهانة بالنادي الإسماعيلي في المباراة المقبلة، وشدد على أن خروج الإسماعيلي من كأس مصر سيمثل حافزاً قوياً للفريق الأصفر لتقديم أفضل عروضه الكروية أمام المصري وذلك لمصالحة جماهيرهم.



ويحتل النادي المصري المركز الثالث عشر بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.



فى المقابل، أكد حمزة الجمل المدير الفنى للإسماعيلى، أن المواجهات الخمسة المتبقية ستكون من أجل تحسين وضع الفريق فى الجدول بعدما ضمن البقاء، وطالب اللاعبين بضرورة التركيز على تحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل إعادة الدراويش لمكانه الطبيعى بالجدول.



ويحتل فريق الاسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 36 نقطة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل مثلها وتلقى الهزيمة فى 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 25 هدفا واستقبلوا 31 هدفا.