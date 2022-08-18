شكرا لقرائتكم خبر عن "ترشيد النفقات" تتصدر أسباب التراجع عن التعاقد مع مدير فني أجنبي للجبلاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الرغبة في ترشيد النفقات على رأس الأسباب التي دفعت اتحاد الكرة للتراجع عن التعاقد مع مدير فني أجنبي للجبلاية، بعدما نجح مسئولي الاتحاد في التعاقد مع الثلاثي روي فيتوريا للمنتخب الأول، وروجيريو ميكالي للمنتخب الأولمبي، ومارك كلاتنبرج للجنة الحكام.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، التراجع عن قرار تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، على أن يتولى الثنائى حازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس جميع الأمور الفنية.

واتخذ اتحاد الكرة في اجتماعه الأخير عدة قرارات تتعلق بالموسم المقبل، منها أنه لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادي أن يتولى مسئولية ناد أخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع ناد آخر إذا تم الاستغناء عنه، وذلك بحد أقصى ناديين "اثنين فقط".

ومنعا للتحايل على هذا الشرط كما حدث في السابق، طالب اتحاد الكرة النادي الذي يقوم بتغيير مديره الفني إثبات الطرف الفاسخ للتعاقد قبل توثيق عقد المدير الفني الجديد.