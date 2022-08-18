شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يختتم استعداداته اليوم لمواجهة فاركو بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم الفريق الأول للزمالك تدريباته اليوم قبل السفر للمبيت بالإسكندرية استعدادا لمواجهة فاركو بعد غدا الجمعة فى الجولة الـ31 لمسابقة الدورى والتى يسعى فيها الفريق الأبيض لمواصلة انتصاراته على أمل الإقتراب من تحقيق لقب الدورى للمرة الثانية على التوالى .

ومن المتوقع أن يحدد فيريرا المدير الفنى للزمالك التشكيلة التى ستخوض اللقاء وأن كان هناك استقرار على البدء بنفس التشكيلة التى خاضت أخر لقاء بالدورى والتى حقق فيها الفريق الفوز بخماسية على مصر المقاصة .

ويرغب المدير الفنى على استمرار التشكيل الذى حقق الفوز فى اللقاءات الأخيرة فى ظل تألق عدد من اللاعبين على رأسهم محمد عواد فى حراسة المرمى أمامه محمود حمدى الونش وحسام عبد المجيد وأحمد فتوح وحمزة المثلوثى فى الخط الخلفى وفى الوسط الثنائى محمد عبد الغنى وإمام عاشور وفى الناحية الهجومية أحمد سيد زيزو والتونسى سيف الدين الجزيرى .