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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حقق فريق طلائع الجيش فوزا صعبا ومهما على فريق إنبى بهدف نظيف، فى المباراة التي أقيمت بينهما على استاد بتروسبورت، فى افتتاح منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

الدوري المصري طلائع الجيش يفوز على إنبى بهدف نظيف ويقتحم المربع الذهبى

سجل محمد جابر هدف التقدم لطلائع الجيش فى الدقيقة 16 بعدما استغل عرضية متقنة من أحمد زولا ليحولها برأسه على يسار البلعوطى الذى اكتفى بالمشاهدة.



وحاول لاعبو إنبى إدراك التعادل ولكن دفاع الطلائع حال دون ذلك، في الوقت الذى شن فيه لاعبو الجيش هجمات مرتدة كادت أن تسفر عن الهدف الثانى لولا براعة البلعوطى والدفاع البترولى.

بهذه النتيجة رفع طلائع الجيش رصيده إلى النقطة 49 فى المركز الرابع مقتحما المربع الذهبى في جدول الدورى، بعدما لعب 31 مباراة فاز فى 12 مباراة وتعادل فى13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبوه 24 هدفا وتلقت شباكه 23 هدفا.

في المقابل ظل فريق إنبى المركز الحادى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 35 نقطة، جمعها من 31 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 10 لقاءات، سجل لاعبوه 34 هدفا واستقبل 36 هدفا.

أكد طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، أن فوز فريقه على إنبي، جاء نتيجة الاستقرار، ويكلل مجهودات منظومة الطلائع.

وتابع طارق العشري في مداخلة هاتفية لبرنامج «بوكس تو بوكس»، المذاع على فضائية ETC: «لدينا طموح كبير للتقدم في الجدول، أبارك لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش بجميع أفراد المنظومة، بدخولنا إلى المربع الذهبي».

وأكمل: «وصلت إلى طلائع الجيش في الجولة الثامنة من الدوري، والفارق بينا وبين فيوتشر كان 20 نقطة، والآن نجحت في منافستهم على المربع الذهبي».

وواصل: «هناك هجمة شرسة من بعض الأندية للتعاقد مع لاعبي الفريق، ونمتلك لاعبين مميزين، لكني أرفض التفريط في أي لاعب، وهدفنا البناء للموسم المقبل».

وأتم: «الاستغناء عن بعض اللاعبين في طلائع الجيش، سيجعل الأمر صعبًا للغاية بالنسبة لي، هدفنا المنافسة على المربع الذهبي».

لق طارق العشري، المدير الفني لطلائع الجيش، على فوز فريقه أمام إنبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين الأربعاء، بهدف دون رد.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية: "نجحنا في تحقيق تناغم ومرونة تكتيكية بين اللاعبين خلال الـ5 شهور التي توليت خلالها الفريق، وتمكنا من المنافسة على مركز متقدم بجدول الترتيب".

وتابع: "الفوز على إنبي يترجم التطور الحادث داخل الفريق، ولدينا هدف نريد تحقيقه في المستقبل وهو المشاركة في البطولة العربية والمنافسة عليها".

وأكمل: "حافظنا على قوام الفريق، ونسعى للمنافسة على المربع الذهبي خلال الموسم المقبل، مع استمرار التدعيمات التي يحتاجها الفريق".

وأضاف: "ما نحققه حاليا هو ما تستحقه إدارة الفريق، فهي تستحق التواجد في مراكز متقدمة بجدول الدوري، وأشكر اللاعبين على كل ما قدموه خلال الفترة الماضية".

وأتم: "لا توجد نية للاستغناء عن أي لاعب بالفريق، ولا أريد التعليق على أنباء تعاقد طلائع الجيش مع مصطفى فتحي".

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 49 نقطة ليزاحم فيوتشر صاحب المركز الرابع بنفس عدد النقاط وبمباراة زائدة للفريق العسكري.

وبدأ اللقاء في العشر دقائق الأولى هادئا بانحصار اللعب في وسط الملعب دون خطورة على المرميين.

وتصدى محمد بسام لتسديدة قوية من عبد الرحمن شيكا في الدقيقة 14 من على حدود منطقة الجزاء.

وجاء الرد سريعا من طلائع الجيش عندما حول محمد جابر عرضية أحمد زولا برأسية في الدقيقة 17 مسجلا أول أهداف اللقاء.

وسيطر إنبي على الكرة بعد هدف طلائع الجيش بحثا عن التعادل مع تراجع لاعبي الجيش.

وحاول إنبي في الشوط الثاني إدراك التعادل مبكرا مع دفاع لاعبي طلائع الجيش القوي.

وتصدى محمد بسام لتصويبة جون إيبوكا القوية في الدقيقة 69 ليمنع هدف التعادل.

وكاد ميدو جابر أن يقتل اللقاء بتسديدة قوية في الدقيقة 87 من ركلة حرة ولكن تألق عبد العزيز البلعوطي وأنقذ مرماه.

وأنقذ محمد بسام مرمى طلائع الجيش ببراعة في الدقيقة 90 من تسديدة قوية لمحمد مرسي من خارج منطقة الجزاء.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 49 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد إنبي عند 35 نقطة في المركز الحادي عشر.

ويحل طلائع الجيش ضيفا على سيراميكا كليوباترا يوم الثلاثاء المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري.

أما إنبي فيحل ضيفا على الأهلي يوم الأربعاء في نفس الجولة.