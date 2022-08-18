شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يصطدم اليوم بغزل المحلة فى مباراة الإنقاذ من الهبوط بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل فريق الجونة فى السادسة والنصف مساء اليوم الخميس، فريق غزل المحلة على استاد خالد بشارة بالغردقة، فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز.

يدخل الفريقان اللقاء بهدف واحد وهو الفوز، حيث تعادل الجونة مع المقاولون العرب سلبيا فى الجولة الماضية، فيما سقط غزل المحلة أمام بيراميدز بهدفين نظيفين فى نفس الجولة.

ويسعى طلعت يوسف المدير الفنى لفريق الجونة، إلى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز والتقدم خطوة نحو الهروب من الهبوط الذى يطارد الفريق، خاصة أن المباراة أمام أحد المنافسين على الهبوط، وطالب يوسف من اللاعبين ضرورة بذل كل الجهد من تحقيق الفوز خاصة أن المباراة على ملعبهم.

ويحتل الجونة تحت القيادة الفنية لطلعت يوسف مدرب الفريق، المركز الـ 15 فى جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة، حصدها بعد 30 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل فى 7 لقاءات وخسر 16 مباراة أخرى، وسجل لاعبو الجونة 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 42.

فى المقابل، رفع مصطفى عبده، المدير الفني لفريق غزل المحلة، الكفاءة البدنية والفنية للاعبين خلال المرحلة الحالية للخروج من المباراة بنتيجة إيجابية لتحسين وضع الفريق بجدول ترتيب الدورى والابتعاد عن منطقة الهبوط.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز الرابع عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد 30 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 6 مباريات والتعادل في 12 مباراة والهزيمة في مثلها.