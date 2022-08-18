شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ خوض أخر مبارياته الخمسة فى الدوري بمواجهة المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق الاسماعيلى نظيره المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالي بجدول مسابقة الدوري العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضي.

وكان حمزة الجمل، المدير الفني للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالي يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلي والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة حمزة الجمل، قد قرر تخفيض الحمل البدني على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقي 5 لقاءات خلال الشهر الجاري وهم ..

مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري

الجولة الـ 31 .. المصري × الإسماعيلي اليوم بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 18 ” المؤجلة ” .. الأهلي × الإسماعيلي يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلي × إيسترن كومباني يوم 23 – 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبي × الإسماعيلي يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلي × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش.