موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري والقنوات الناقلة

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القاهرة - سامية سيد - يختتم الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، استعداداته لمواجهة فاركو بالجولة المقبلة للدوري بعدما أغلق صفحة مباراة الاسماعيلى التى أقيمت مساء الاثنين على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر وتأهل فيها الفارس الأبيض لدور الثمانية لملاقاة المصرى البورسعيدى بعد الفوز على الدراويش بهدف دون رد.

موعد مباراة الزمالك وفاركو في الدوري

يستعد فريق الزمالك لمواجهة فاركو فى التاسعة مساء غداً الجمعة باستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الزمالك وفاركو

انتهت مباراة الدور الأول بين الزمالك وفاركو بالتعادل السلبى في الجولة الرابعة عشرة للمسابقة على ستاد القاهرة الدولى.

غيابات الزمالك أمام فاركو

ويغيب عن الزمالك الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم، بعد إعلان رحيلهما عن الفريق ورفضهما التجديد، بجانب رحيل طارق حامد لاتحاد جدة السعودى، ومحمد أبوجبل ورزاق سيسيه بسبب التجميد من قبل الإدارة البيضاء.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو غداً الجمعة في الدوري المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.