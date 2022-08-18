شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى الأهلى على دائرة اهتمامات سيراميكا فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل صلاح محسن ومحمد محمود وحسام حسن لاعبو الأهلى دائرة اهتمامات نادى سيراميكا في الموسم الجديد خصوصا أن أحمد سامى المدير الفني للفريق أبدى إعجابه بالإمكانيات والقدرات الفنية لثلاثى القلعة الحمراء.

واستطلعت إدارة نادى سيراميكا رأى الجهاز الفني قبل بدء التفاوض مع نظرائهم في الأهلى للحصول على خدمات الثلاثى وعلى رأسهم حسام حسن الذى تدرب في وقت سابق تحت قيادة أحمد سامى فى سموحة وقدم مستوى جيد.

ويبحث أحمد سامى، المدير الفنى لفريق سيراميكا، عن إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات أمام فيوتشر فى المباراة المقرر لها التاسعة مساء غداً الخميس،فى إطار منافسات الأسبوع الحادى والثلاثين من الدورى المصرى الممتاز وتعادل فريق سيراميكا مع إنبى سلبيا فى إطار منافسات الأسبوع الثلاثين من بطولة الدورى.

ويسعى أحمد سامى إلى إعادة الفريق لسكة الانتصارات مرة أخرى، حيث لم يحقق الفريق الفوز فى آخر 5 مباريات، حيث خسر مباراتين أمام المصرى وإيسترن كومبانى وتعادل 3 مواجهات أمام كل من المحلة وسموحة وإنبى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الحادى عشر برصيد 35 نقطة من 30 مباراة، حيث فاز فى 7 مواجهات وتعادل فى 14 لقاء وخسر 9 مباريات، وسجل لاعبوه 32 هدفا واستقبلوا 33 هدفا.