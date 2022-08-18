شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو ينهى استعداداته لمواجهة الزمالك غدا فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا اليوم الخميس استعداداته لمواجهة الزمالك المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الفريق البرتقالى مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن نونو الميدا قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وعكف الجهاز الفني لنادى فاركو بقيادة البرتغالى نونو الميدا على مشاهدة مباريات الزمالك في الدوري وأحدثها فوزه على مصر المقاصة بخماسية دون رد للوقوف على نقاط القوة والضعف للفارس الأبيض قبل ملاقاته.

ويبحث فاركو عن انتصار جديد يعدل مسار الفريق بجدول الدوري فى الاسابيع الاخيرة للمسابقة بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأخيرة للمسابقة بهدف دون رد سجله أحمد عبد العزيز مودى من ركلة جزاء.

ويحتل فاركو المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 40 نقطة بعدما لعب 30 مباراة فاز في 9 لقاءات وتعادل في 13 مواجهة وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.