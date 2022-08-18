صفقة جديدة في الطريق للزمالك

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» الذي يذاع على قناة «صدي البلد»، إن إبراهيما نداي اللاعب السنغالي وافق على الانضمام للزمالك، مؤكدُا أن الإعلان الرسمي سيكون في نهاية الموسم.

وأضاف الإعلامي هاني حتحوت في برنامج «الماتش» :«اللاعب السنغالي وافق بالفعل على اللعب ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وسيكون الإعلان الرسمي بعد الكشف الطبي».

وتابع الإعلامي هاني حتحوت : «صفقات الزمالك سيتم الإعلان عنها في نهاية الموسم الحالي كما قال أمير مرتضي منصور المشرف العام على الكرة بالنادي، والموسم من المفترض أن ينتهي بعد أقل من أسبوعين».