شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاهلى المقبلة في الدوري أمام الاسماعيلى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى، بقيادة ريكاردو سواريز، صفحة مباراة إيسترن كومبانى التي أقيمت مساء الأربعاء بإستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الاخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلى القادمة في الدوري أمام الاسماعيلى

يستعد الأهلى لمواجهة الاسماعيلى فى التاسعة مساء الاحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مواجهة الدور الأول بين الأهلى والاسماعيلى

انتهت مباراة الدور الأول بين الأهلى والاسماعيلى بفوز المارد الأحمر برباعية دون رد سجلها على معلول من ركلة جزاء وبيرسى تاو هدفين وأحمد عبد القادر هدف بالجولة الأولى للمسابقة ، والتقى الفريقين في منافسات كأس رابطة الأندية المحترفة وانتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق سجل للدراويش كارميلو وتعادل للأهلى أحمد سيد غريب وأهدر حسام حسن ركلة جزاء للمارد الأحمر.

غيابات الأهلى أمام الاسماعيلى

الأهلي قرر استكمال ما تبقى من الدوري المصري وكأس مصر باللاعبين الشباب والناشئين والعائدين من الإصابة، اعتراضًا على أداء التحكيم.

وتضم قائمة اللاعبين الصاعدين فى صفوف الأهلي بين الشباب والناشئين كلا من: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف ومحمد نصير ومحمد حمدي وعلي عمرو وأحمد سيد غريب وأحمد سيد عبد النبي ‏ومحمد شرقية وميدو نبيل بجانب الثلاثي محمد أشرف ومحمد فخري وزياد طارق.

وتعد أبرز غيابات الأهلي بسبب الإصابة عمار حمدى وأكرم توفيق بسبب جراحة الرباط الصليبى، ومحمد شريف إصابة فى العضلة الضامة، وحسين الشحات للإصابة فى الركبة وإجراء جراحة غضروف الركبة في قطر، وعمرو السولية .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلى والاسماعيلى

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى والاسماعيلى الاحد المقبل فى الدورى المصرى، مع وجود استوديو تحليلى قبل انطلاق اللقاء بوجود كوكبة من نجوم الكرة المصرية.